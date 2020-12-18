Снос гаражей назвали политической проблемой
Проблема вокруг сноса гаражей стремительно политизируется. Владельцы все чаще обвиняют в этих действиях власти регионов и страны. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Гаражные войны: зачем чиновники закручивают гайки накануне амнистии?» заявил гражданский активист, представляющий интересы владельцев гаражей, Вадим Киктев.
«Снос гаража рассматриваются уже не как наступление на экономические права граждан, а как действия власти против людей. И они делают соответствующие выводы», — сказал Киктев.
Ранее глава Движения «Гражданская солидарность» Георгий Фёдоров призвал до объявления гаражной амнистии нужно ввести мораторий на снос легальных гаражей.
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