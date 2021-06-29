Sminex вложит 500 млн рублей в благоустройство дома «Достижение»

Компания Sminex вложит 500 миллионов рублей в благоустройство дома бизнес-класса «Достижение», который строится на улице Академика Королева в Москве.

В его рамках будет создан новый прогулочный бульвар с озеленением и фонтаном, который протянется между улицей Дубовая Роща и торговой галереей на первом этаже дома.

А на закрытой территории дома появится ландшафтный двор площадью 1,7 га с разнообразными функциональными зонами.

«Богатая внутренняя инфраструктура "Достижения" - это ответ на запрос нашей целевой аудитории на создание идеального дома. Продуманное наполнение проекта стало одной из причин его коммерческого успеха в первом полугодии», — отметил коммерческий директор Sminex Роман Семчишин.

В уютном и функциональном дворе-долине появится зона для барбекю, пять пеших маршрутов для променада, тихие пространства c беседками, гамаками и шезлонгами, парковая зона с прудом и амфитеатр со сценой для проведения мероприятий.

Жемчужиной двора является «общественная гостиная», в которой жители смогут с комфортом проводить время: смотреть фильмы, устраивать творческие мастер-классы или наслаждаться кофе на террасе.

Для маленьких жителей «Достижения» во дворе есть развивающая детская площадка с зоной игры с водой по стандарту KID`S LAB.

Любители активного отдыха также имею большой выбор – это и пространство с паркуром, и универсальная многофункциональная спортивная площадка, и зона воркаута по стандарту FIT LAB.

Дом «Достижение» расположен в окружении парков «Дубовая роща», «Останкино», ВДНХ и Ботанического сада, который является одним из крупнейших в Европе В шаговой доступности находится метро «Бутырская», а до Цветного бульвара всего 15 минут на автомобиле.

Компания Sminex занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве c 2007 года. За 14 лет реализовано 16 проектов. В настоящее время введены в эксплуатацию элитные дома «Малая Ордынка, 19» и «Реномэ», идет строительство премиум-квартала JAZZ на 1-й Ямской улице и проекта бизнес-класса «Достижение». Анонсировано строительство дома с видом на Кремль «Лаврушинский» напротив Третьяковской галереи.

