Sminex вложит 500 млн рублей в благоустройство дома «Достижение»
Компания Sminex вложит 500 миллионов рублей в благоустройство дома бизнес-класса «Достижение», который строится на улице Академика Королева в Москве.
В его рамках будет создан новый прогулочный бульвар с озеленением и фонтаном, который протянется между улицей Дубовая Роща и торговой галереей на первом этаже дома.
А на закрытой территории дома появится ландшафтный двор площадью 1,7 га с разнообразными функциональными зонами.
«Богатая внутренняя инфраструктура "Достижения" - это ответ на запрос нашей целевой аудитории на создание идеального дома. Продуманное наполнение проекта стало одной из причин его коммерческого успеха в первом полугодии», — отметил коммерческий директор Sminex Роман Семчишин.
В уютном и функциональном дворе-долине появится зона для барбекю, пять пеших маршрутов для променада, тихие пространства c беседками, гамаками и шезлонгами, парковая зона с прудом и амфитеатр со сценой для проведения мероприятий.
Жемчужиной двора является «общественная гостиная», в которой жители смогут с комфортом проводить время: смотреть фильмы, устраивать творческие мастер-классы или наслаждаться кофе на террасе.
Для маленьких жителей «Достижения» во дворе есть развивающая детская площадка с зоной игры с водой по стандарту KID`S LAB.
Любители активного отдыха также имею большой выбор – это и пространство с паркуром, и универсальная многофункциональная спортивная площадка, и зона воркаута по стандарту FIT LAB.
Дом «Достижение» расположен в окружении парков «Дубовая роща», «Останкино», ВДНХ и Ботанического сада, который является одним из крупнейших в Европе В шаговой доступности находится метро «Бутырская», а до Цветного бульвара всего 15 минут на автомобиле.
Компания Sminex занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости в Москве c 2007 года. За 14 лет реализовано 16 проектов. В настоящее время введены в эксплуатацию элитные дома «Малая Ордынка, 19» и «Реномэ», идет строительство премиум-квартала JAZZ на 1-й Ямской улице и проекта бизнес-класса «Достижение». Анонсировано строительство дома с видом на Кремль «Лаврушинский» напротив Третьяковской галереи.
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