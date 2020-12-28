СМИ: Замминистра экологии Крыма задержали по делу о вымогательстве 40 млн рублей
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергей Компанейцев задержан по подозрению в вымогательстве более 38 миллионов рублей. Также правоохранительные органы задержали сотрудника крымского ФСБ Антона Калиниченко, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
По версии следствия, Компанейцев работал вместе с Калиниченко, оба они ранее служили в Службе безопасности Украины. Источники издания утверждают, что замминистра экологии намеренно создавал препятствия для деятельности предприятий и требовал у них взятки, а Калиниченко обеспечивал чиновнику силовую поддержку.
Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту незаконной застройки территорий государственного заповедника, который собирались передать в частные руки для организации браконьерства.
Компанейцев занял должность замминистра экологии в 2017 году – после ликвидации возглавляемого им государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству. Колиниченко перешел работать в местное управление УФСБ из СБУ в 2014 году.
Меры пресечения задержанным изберет Киевский районный суд в Симферополе. Представительства ФСБ и СК в Крыму не ответили на запрос издания.
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