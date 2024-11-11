СМИ: В России сократят 10% штатных мест для госслужащих

Правительство России начнет новую волну оптимизации государственной службы, около 10% штатных мест для госслужащих будет сокращено. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, власти приступят ко второму этапу начатой в 2019 году реформы госуправления. Тогда были сокращены на 10% центральные аппараты министерств и ведомств. Сэкономленные фонды остались в распоряжении структур для повышения выплат эффективным работникам. Кроме того, претерпела изменения система оплаты труда: были повышены оклады госслужащих, но сокращены премии, и соотношение обязательных и стимулирующих выплат составило 80/20.

«Новый этап реформы затронет значительно большее число госслужащих, занятых в территориальных органах федеральных ведомств. В них работает порядка 400 тыс. человек, или более 0,5% занятых в российской экономике», — пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что высвобождение 10% этих служащих отразилось бы на остродефицитном рынке труда РФ и уровне безработицы. В то же время издание указывает на возможность сократить вакантные должности в большинстве ведомств, поскольку в ряде госорганов их доля более чем вдвое перекрывает 10%.

Как отметили в секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, власти воспринимают сокращение штатной численности терорганов на 10% как «ориентир», число сокращаемых должностей может оказаться выше.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил сократить часть госслужащих в России и повысить зарплату остальным, напоминает RT.

