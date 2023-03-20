Путин потребовал более эффективно бороться с наркоугрозой

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД он отметил, что прежде всего следует «уничтожать финансовую и другую инфраструктуру» наркобизнеса, действуя при этом «системно и наступательно».

«Пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий, в целом искать более эффективные, методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой», - указал глава государства.

Он добавил, что наибольшая часть выявленных наркопреступлений приходится на долю полиции, которой следует «совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами – ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторингом».

Ранее по подозрению в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере был задержан заместитель руководителя Воронежской таможни Евгений Филипенко, сообщает RT.

