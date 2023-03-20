Путин потребовал более эффективно бороться с наркоугрозой
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевой задачей органов внутренних дел остаётся противодействие незаконному обороту наркотиков, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД он отметил, что прежде всего следует «уничтожать финансовую и другую инфраструктуру» наркобизнеса, действуя при этом «системно и наступательно».
«Пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий, в целом искать более эффективные, методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой», - указал глава государства.
Он добавил, что наибольшая часть выявленных наркопреступлений приходится на долю полиции, которой следует «совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами – ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторингом».
Ранее по подозрению в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере был задержан заместитель руководителя Воронежской таможни Евгений Филипенко, сообщает RT.
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