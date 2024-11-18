СМИ: В Лос-Анджелесе задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice
Российских рэперов Kai Angel (Дмитрия Ицкова) и 9mice (Сергея Дмитриева) задержали в Калифорнии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что музыканты снимали в Лос-Анджелесе новый клип в «классической хип-хоп-эстетике». Однако на площадку прибыли полицейские на девяти машинах с оружием и задержали рэперов.
«Музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении. Ведется... расследование», — пишет Mash.
Ранее в Подмосковье задержали обладательницу самого пышного бюста в России модель Ирен Феррари, напоминает Ura.ru. Женщину заподозрили в мелком хулиганстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru