СМИ: В Лос-Анджелесе задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice

Российских рэперов Kai Angel (Дмитрия Ицкова) и 9mice (Сергея Дмитриева) задержали в Калифорнии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что музыканты снимали в Лос-Анджелесе новый клип в «классической хип-хоп-эстетике». Однако на площадку прибыли полицейские на девяти машинах с оружием и задержали рэперов.

«Музыкантов обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении. Ведется... расследование», — пишет Mash.

Ранее в Подмосковье задержали обладательницу самого пышного бюста в России модель Ирен Феррари, напоминает Ura.ru. Женщину заподозрили в мелком хулиганстве.

