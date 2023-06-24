СМИ сообщили о перекрытии улиц в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону начали перекрывать улицы, сообщает Telegram-канал Baza.

«В данный момент перекрыт Буденновский проспект и улица Максима Горького. Движение перекрыто с помощью «Тигров», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в ряде отделений полиции в Ростовской области объявлен план «Крепость». Он подразумевает экстренный сбор личного состава, взятие под контроль особо важных объектов силовых ведомств и готовность к отражению нападения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияРостовская Область

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