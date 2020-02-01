СМИ: скончался экс-замминистра геологии СССР Борис Зубарев
Бывший первый замминистра геологии СССР Борис Зубарев обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 1 февраля, в субботу.
По данным СМИ, экс-руководитель скончался от сердечной недостаточности. Бывшему чиновнику было 98 лет.
Должность первого заместителя министра геологии СССР Борис Зубарев занимал с 1976 по 1987 годы. Его карьера началась в 1962 году, когда Зубарев руководил группой советских специалистов по поиску полезных ископаемых и эксплуатации алмазодобывающих предприятий в Гвинейской Республике. После госслужбы возглавлял «Первую горнорудную компанию».
Отмечается, что Зубарев служил летчиком-истребителем, является ветераном Великой Отечественной войны.
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