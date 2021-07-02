СМИ: Ректор ДВФУ Анисимов стал кандидатом на пост главы ВШЭ
Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов может возглавить Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Его кандидатура действительно рассматривается, сообщает РБК со ссылкой на источники в ВШЭ и одного из профильных ведомств.
При этом представитель ДВФУ не стал комментировать это утверждение. Бессменный ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в четверг, 1 июля ушёл в отставку, он занял должность научного руководителя университета. Глава НИУ ВШЭ с 2014 года назначается председателем кабинета министров.
Никите Анисимову 43 года. Он выпускник механико-математического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. В 2011-13 годах был проректором МГУ, потом — первым проректором Московского политехнического университета. ДВФУ он возглавил в 2016 году.
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