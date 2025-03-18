СМИ: Массовая вспышка ротавируса началась у россиян в Египте
Масштабная вспышка ротавируса зафиксирована у российских туристов на курорте Макади в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
«Десятки россиян жалуются на похожие симптомы сильного вируса. Они появляются через 3–5 дней после прилета. У людей начинается сильная рвота, диарея и обмороки», - отмечает СМИ.
Нескольким госпитализированным туристам диагностировали ротавирусную инфекцию. По мнению россиян, причиной болезни может быть вода на курорте: туристы жалуются, что из-под крана течет «что-то жуткое» с неприятным запахом. Дети страдают из-за высыпаний и шелушений кожи.
Как пишет SHOT, после всплеска заболеваемости в один из курортных отелей прибыла делегация с докторами. Сотрудники начали работать в одноразовых перчатках.
Ранее в одном из детских садов Салехарда зарегистрировали заболевания ветрянкой и внебольничной пневмонией у воспитанников, в учреждении начали противоэпидемические мероприятия, пишет Ura.ru.
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