СМИ: Массовая вспышка ротавируса началась у россиян в Египте

Масштабная вспышка ротавируса зафиксирована у российских туристов на курорте Макади в Египте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Десятки россиян жалуются на похожие симптомы сильного вируса. Они появляются через 3–5 дней после прилета. У людей начинается сильная рвота, диарея и обмороки», - отмечает СМИ.

Нескольким госпитализированным туристам диагностировали ротавирусную инфекцию. По мнению россиян, причиной болезни может быть вода на курорте: туристы жалуются, что из-под крана течет «что-то жуткое» с неприятным запахом. Дети страдают из-за высыпаний и шелушений кожи.

Как пишет SHOT, после всплеска заболеваемости в один из курортных отелей прибыла делегация с докторами. Сотрудники начали работать в одноразовых перчатках.

Ранее в одном из детских садов Салехарда зарегистрировали заболевания ветрянкой и внебольничной пневмонией у воспитанников, в учреждении начали противоэпидемические мероприятия, пишет Ura.ru.

