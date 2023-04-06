СМИ: Двое мобилизованных получили по 3 года колонии за отказ отправиться на СВО

Двух мобилизованных приговорили к трем годам заключения за отказ выполнить приказ об участии в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с материалами уголовного дела.

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По данным издания, военнослужащих Юрия Дегтярева и Алексея Селиванова задержали в ноябре прошлого года в белгородской части. Мобилизованных призвали на службу в конце сентября 2022 года. В ноябре они, находясь в казарме, не выполнили приказ о получении средств бронезащиты, оружия и об убытии к местам выполнения задач в зоне СВО. Фигуранты дела отказались в устной форме и подали рапорты.

Следствие считает, что Дегтярев и Селиванов причинили вред интересам службы, подорвав дисциплину и авторитет командования, и помешали укомплектованию подразделения. Дело рассматривал Курский гарнизонный военный суд, который 22 декабря вынес приговор: по три года лишения свободы.

Защита одного из осужденных подала апелляцию во 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Отмечалось, что после оглашения распоряжения командир умышленно спросил, есть ли военнослужащие, не желающие исполнять приказ. Также защита указывала, что осужденные раскаялись и желают продолжить службу. Суд отклонил жалобу.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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