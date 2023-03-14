Глава Мордовии обратился в Минобороны после видео с жалобами мобилизованных

Глава Мордовии Артем Здунов перенаправил Минобороны обращение российских мобилизованных солдат к президенту Владимиру Путину, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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Видеозапись с мобилизованными появилась в сети в начале марта. На нем мужчины пожаловались главе государства, что их отправили на передовую без необходимой подготовки. В видео говорится, что их вывезли из войсковой части в ЛНР, после чего расформировали и прикомандировали к местным военным.

Также сообщается, что мобилизованные и их семьи находятся в постоянном контакте с администрацией и правительством Мордовии.

Ранее пациенты Балаклейской районной больницы в Харьковской области пожаловались на трупный запах в больнице, переполненной украинскими военными, сообщили местные СМИ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФМордовия
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