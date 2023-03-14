Видеозапись с мобилизованными появилась в сети в начале марта. На нем мужчины пожаловались главе государства, что их отправили на передовую без необходимой подготовки. В видео говорится, что их вывезли из войсковой части в ЛНР, после чего расформировали и прикомандировали к местным военным.

Также сообщается, что мобилизованные и их семьи находятся в постоянном контакте с администрацией и правительством Мордовии.

Ранее пациенты Балаклейской районной больницы в Харьковской области пожаловались на трупный запах в больнице, переполненной украинскими военными, сообщили местные СМИ.

