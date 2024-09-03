СМИ: Бывший вице-губернатор Ленобласти купил квартиру Шаца в Петербурге
Бывший вице-губернатор Ленинградской области, бизнесмен Георгий Богачев купил трехкомнатную квартиру шоумена Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом) в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По его данным, 53-летний Богачев приобрел квартиру площадью 82 квадратных метра на Моховой улице за 33 млн рублей. Отмечается, что сперва жилье было выставлено на продажу за 40 млн, однако спустя полгода цену снизили на 7 млн рублей.
Как пишет SHOT, Георгий Богачев занимается инвестициями и строительством.
«С 2012-го по 2015-й год был вице-губернатором Ленинградской области. Оставив госслужбу, вернулся в строительный бизнес: возглавлял Союз строительных организаций Ленинградской области и координировал "Национальное объединение строителей" по Северо-Западному федеральному округу», — отмечает издание.
Михаил Шац уехал из России после начала специальной военной операции, напоминает Ura.ru. В сентябре 2022 года Минюст признал юмориста иностранным агентом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru