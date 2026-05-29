Россиян заверили в безопасности вышек 5G для здоровья

Вред, который якобы может нанести здоровью излучение от вышек 5G - это миф. Об этом NEWS.ru заявил IT-эксперт Павел Мясоедов.

По его словам, волны — это электромагнитные силы. В каких-то очень коротких диапазонах они действительно могут воздействовать на организм человека. Однако их длина намного короче, нежели у 5G.

«Все волны, передающие информацию, находятся на такой длине, что воздействовать напрямую на человека за счёт непосредственно себя они не могут», — отметил Мясоедов.

Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что появление в России сетей 6G – это мечта из далекого будущего.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
