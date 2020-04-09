СКР возбудил дело об убийстве жителей Ростовской области в годы ВОВ
Следственный комитет России, опираясь на архивные материалы, возбудил уголовное дело по факту убийства 30 тысяч жителей Ростовской области эсэсовцами в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено по статье «Геноцид».
По данным СКР, в 1942-1943 годах представители зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД, вывезли не меньше 27 тысяч человек в район поселка Змиевская Балка Ростовской области, где все они были уничтожены.
Также в городе Шахты нацистами были уничтожены 3,5 тысячи горняков и их родственников.
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