СК РФ обвинил трех петербуржцев в хищении более 400 миллионов рублей

Трое жителей Санкт-Петербурга обвиняются в хищении более 400 миллионов рублей в ходе исполнении госконтрактов. Об этом сообщает СК РФ на своем официальном сайте.

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Следователи установили, что с 2013 по 2015 год подозреваемые вывели из бюджета Санкт-Петербурга более 400 млн рублей. Сумма была выделена на исполнение девяти госконтрактов в сфере строительства. Мужчинам вменяется статья 159 УК РФ "Мошенничество".

Следком отмечает, что по данному делу собрана "достаточная доказательственная база". В скором времени дело будет направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

По данным СК, двое обвиняемых ранее вывели из федерального бюджета более 38,8 млн рублей в ходе реконструкции музея в Омске. Они также похитили из бюджета 20,1 млн рублей при реставрации концертного зала в Тамбове.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:СК РФСанкт-ПетербургМошенничествоХищение
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