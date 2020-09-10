Сергунина пригласила москвичей оценить изменения на ВДНХ
В рамках возрождения ВДНХ с 2014 года на территории выставки были отреставрированы более 20 объектов культурного наследия, открылись 13 музеев, созданы современные культурные, образовательные и спортивные пространства, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
За это время специалисты проделали большую работу, включающую срочный ремонт аварийных объектов, замену инженерных коммуникаций, восстановление архитектурных и ландшафтных шедевров.
«Приглашаем москвичей оценить эти изменения: удобней ли стала территория, появились ли у вас любимые тематические зоны и выставочные площадки», - сказала Сергунина.
Поделиться мнением об обновлённой ВДНХ москвичи могут в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». В частности, предлагается выбрать до трёх самых интересных музейных и выставочных площадок. Будут представлены временные выставки в павильоне «Рабочий и колхозница», центр «Космонавтика и авиация», интерактивный музейный комплекс «Буран», ландшафтный парк, «парк ремёсел» и другие объекты.
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