Сергей Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов
Мэр российской столицы Сергей Собянин вручил награды победителям ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». Градоначальник поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником.
Торжественное мероприятие состоялось в выставочном зале «Манеж», где сейчас проходит выставка главных проектов столицы «Город для каждого». По оценке Собянина, такого объема, качества и сложности строительства, как за последнее время в мегаполисе, не было за всю многовековую историю Москвы.
Так, по словам мэра, в прошлом году было возведено 16 миллионов квадратных метров недвижимости. По объёму это, приблизительно, соответствует такому городу как Вологда. При этом качество строительства существенно повысилось. Нынешние дома кардинально отличаются от тех, что строились еще 10-15 лет назад, отметил Собянин.
Мэр также уточнил, что половина объема построенной недвижимости - коммерческая, в том числе объекты соцкультбыта. Такой подход позволяет комплексно формировать будущее города. Развитие продолжается, несмотря на то, что за последние 12 лет Москве пришлось пройти через четыре серьезных экономических кризиса, отметил Собянин.
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