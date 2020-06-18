Семь COVID-стационаров Москвы вернулись к стандартному режиму работы

Семь московских городских стационаров, ранее перепрофилированных под прием больных с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи. За сутки они уже приняли более 1800 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В мэрии отметили, что статистика новых случаев заболевания в Москве пошла на убыль, следовательно, перепрофилированная под коронавирус инфраструктура города в таких масштабах уже не требуется.

«Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы 10 городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тысяч коек. Семь из них уже приняли первых пациентов», - отметила Ракова.

Также она добавила, что весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, протестирован на наличие инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:БольницыМосква
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