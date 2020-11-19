Санаторий МИД планирует праздновать Новый год всю ночь
Подмосковный отель «Москоу кантри клаб», находящийся в ведомстве главного управления по обслуживанию дипкорпуса МИД (ГлавУпДК), планирует праздновать Новый год всю ночь. Об этом сообщает «Открытие медиа».
Отмечается, что ГлавУпДК разместило объявление о конкурсе на проведение праздника в «Москоу кантри клаб» на сайте госзакупок. По данным издания, мероприятие продлится до 4 часов утра, несмотря на введенные ограничения из-за коронавируса.
Согласно заявке конкурса, на праздник планируется потратить 5 млн рублей. В ГлавУпДК при МИД РФ уточнили, что мероприятие проводится для людей, купивших билеты в санаторий, и не является корпоративной вечеринкой.
В настоящее время в Московской области запрещена деятельность ночных развлекательных заведений с полуночи до 8 часов утра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru