С сентября жители Подмосковья начнут получать новые квитанции на оплату ЖКХ
21 августа21:24
В Подмосковье с сентября текущего года начнут тестировать новый формат квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.
Как отмечается, тестировать новые квитанции в Подмосковье будут около двух месяцев.
По информации телеканала, квитанции привели к единому стандарту, чтобы людям стало понятно, за что они платят. Также новые квитанции содержат формулу расчета.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖкхПодмосковье
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