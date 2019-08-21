С сентября жители Подмосковья начнут получать новые квитанции на оплату ЖКХ

В Подмосковье с сентября текущего года начнут тестировать новый формат квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

Как отмечается, тестировать новые квитанции в Подмосковье будут около двух месяцев.

По информации телеканала, квитанции привели к единому стандарту, чтобы людям стало понятно, за что они платят. Также новые квитанции содержат формулу расчета.



