РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 суток до рейса

РЖД возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток до отправления. Об этом говорится на сайте компании.

В субботу россияне смогут приобрести билеты на рейсы, которые ранее были доступны за 45 дней до отправки.

Таким образом, с 9 сентября можно будет купить билет на поезд, отправляющийся в дальний рейс 6 декабря.

Ранее в железнодорожных правилах закрепили право переоформить билет на отмененный поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

