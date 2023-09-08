РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 суток до рейса
8 сентября 202314:59
РЖД возобновляет продажу билетов на поезда дальнего следования за 90 суток до отправления. Об этом говорится на сайте компании.
В субботу россияне смогут приобрести билеты на рейсы, которые ранее были доступны за 45 дней до отправки.
Таким образом, с 9 сентября можно будет купить билет на поезд, отправляющийся в дальний рейс 6 декабря.
Ранее в железнодорожных правилах закрепили право переоформить билет на отмененный поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru