RT запустит новое шоу со знаменитым американским журналистом Риком Санчесом

Премьера шоу «Эффект Санчеса», ведущим которого станет звезда американской журналистики Рик Санчес, состоится на телеканале RT 9 июня. Об этом говорится в сообщении вещателя.

Программа Санчеса бросает вызов традиционным западным нарративам. Журналист представит свою точку зрения на события и обсудит это с гостями передачи. В первом выпуске шоу Санчес побеседует с помощником президента РФ Владимиром Мединским.

Рик Санчес работал в том числе на телеканалах CNN и Fox, брал интервью у четырех президентов США и многих выдающихся политиков, журналист — лауреат премий «Эмми» и Peabody. В 2019 году из-за цензуры, предвзятости и однобокой подачи в крупных медиа Соединенных Штатов Санчес перешел работать на RT, однако в 2024-м уволился из-за санкций, введенных против телеканала. Год спустя журналист решил приехать в Москву и продолжить работу в России.

«Когда разрешено рассказывать только одну сторону истории, я начинаю копать глубже. Если Москва теперь под запретом, то именно туда мне и нужно», — отметил Санчес, подчеркнув, что часто «правда скрывается именно там, куда нам не велят заглядывать».

Программа «Эффект Санчеса» будет выходить в эфир RT на английском и испанском языках с понедельника по четверг.

