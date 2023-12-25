РСТ: Продажи новогодних туров за рубеж выросли на 15-30%

Реализация заграничных туров на новогодние праздники увеличилась на 15-30% к 2022 году в зависимости от направления. Такую статистику обнародовал Российский союз туриндустрии.

Как уточнил вице-президент РСТ Дмитрий Горин, новогодние продажи растут как по авиабилетам, так и по бронированию отелей. Кроме того, отмечается ощутимый рост бизнес-путешественников. Речь. В частности, идёт о командировках и деловых мероприятиях.

По данным РСТ, в первую пятёрку у большинства туроператоров входят Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Турция, Египет и Шри-Ланка. Кроме того, фиксируется рост количества поездок в соседние страны - Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан.

При этом происходит постепенное восстановление туристического потока в страны, с которыми у России нет прямого авиасообщения, в том числе европейские. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ещё одно направление, набирающее обороты, - Куба.

