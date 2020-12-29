РПЦ призвала помочь сторонникам отлученного схимонаха Сергия

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал помочь сторонникам отлучённого от церкви схимонаха Сергия избавиться его влияния.



По его словам, последователей Сергия не нужно преследовать. Кипшидзе также назвал деятельность бывшего схиигумена тоталитарной и деструктивной, передает «Радио1».

В канун Нового года силовики устроили ночной штурм Среднеуральского женского монастыря, несколько месяцев назад фактически захваченного его основателем — бывшим схиигуменом и схимонахом Сергием (в миру Николай Романов). За скандальные проповеди отца Сергия судили церковные власти, однако их решениям он отказывался подчиняться.

Светские власти на протяжении нескольких месяцев тщетно пытались вызвать его на допрос: 65-летний религиозный деятель ссылался на риск заразиться COVID-19, хотя прежде отрицал «псевдопандемию». Терпение правоохранителей лопнуло к концу года, что совпало со сменой митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. Новый митрополит обещал «вникать и разбираться».

Ранее экс-схиигумену Сергию предъявили обвинение сразу по трем статьям УК: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.

