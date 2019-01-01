Росздравнадзор отзовет из обращения еще одно лекарство от кашля

Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства сообщается, что это решение было принято в связи с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата.

Напомним, ранее стало известно, что препараты от кашля «Эреспал», «Эриспирус» и «Эпистат», которые содержат фенспирид, изымаются из продажи, поскольку могут повлиять на здоровье сердца.