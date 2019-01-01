Росздравнадзор отзовет из обращения еще одно лекарство от кашля
Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства сообщается, что это решение было принято в связи с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата.
Напомним, ранее стало известно, что препараты от кашля «Эреспал», «Эриспирус» и «Эпистат», которые содержат фенспирид, изымаются из продажи, поскольку могут повлиять на здоровье сердца.
Ранее в беседе с НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина согласилась с необходимостью прекращения продаж «Эреспала» в России.
«Первая страна, которая выявила побочные действия – Франция. Она сообщила о негативных последствиях приема препарата всем странам Евросоюза, а также в Россию.До Москвы информация дошла буквально в считанные дни. Выявлены массовые побочные явления. Учитывая данный факт, лекарство лучше отозвать с рынка. Это даже в интересах компании-производителя», - заявила эксперт.
Елена Неволина считает, что российские пациенты смогут найти альтернативу препарату.
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