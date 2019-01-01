Общество

Росздравнадзор отзовет из обращения еще одно лекарство от кашля

18 июня17:30

Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид. Как пишет РИА Новости, на сайте ведомства сообщается, что это решение было принято в связи с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата.

Напомним, ранее стало известно, что препараты от кашля «Эреспал», «Эриспирус» и «Эпистат», которые содержат фенспирид, изымаются из продажи, поскольку могут повлиять на здоровье сердца.

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Ранее в беседе с НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина согласилась с необходимостью прекращения продаж «Эреспала» в России.

«Первая страна, которая выявила побочные действия – Франция. Она сообщила о негативных последствиях приема препарата всем странам Евросоюза, а также в Россию.До Москвы информация дошла буквально в считанные дни. Выявлены массовые побочные явления. Учитывая данный факт, лекарство лучше отозвать с рынка. Это даже в интересах компании-производителя», - заявила эксперт.

Елена Неволина считает, что российские пациенты смогут найти альтернативу препарату.

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