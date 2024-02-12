Росстат: миграционный отток из новых регионов превысил 87 тысяч человек

Уточняется, что официальная статистика по четырем новым субъектам страны не раскрывается, однако доступные данные демонстрируют, что в 2023 году показатель чистой внутренней миграции впервые превысил нулевое значение.

Как заявил изданию демограф Игорь Ефремов, внутренняя миграция традиционно не показывает прироста населения. Эксперт предположил, что в данном случае зафиксирован миграционный обмен между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами.

По данным статистики, жители новых регионов чаще выбирают для переезда Краснодарский край, с января по ноябрь 2023 года туда прибыло 14 тысяч человек. Еще 13,9 тысячи перебрались в Московскую область. Наибольшую долю в общем числе прибывших мигрантов из новых российских регионов составили Крым (14%, или 5,9 тысячи человек) и в Ростовская область (12%, или 12,3 тысячи человек).

Ранее демограф Юрий Крупнов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан.

