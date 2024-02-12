Росстат: миграционный отток из новых регионов превысил 87 тысяч человек
Новые регионы России за 11 месяцев 2023 года покинули 87,6 тысячи человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Уточняется, что официальная статистика по четырем новым субъектам страны не раскрывается, однако доступные данные демонстрируют, что в 2023 году показатель чистой внутренней миграции впервые превысил нулевое значение.
Как заявил изданию демограф Игорь Ефремов, внутренняя миграция традиционно не показывает прироста населения. Эксперт предположил, что в данном случае зафиксирован миграционный обмен между территорией России в границах начала 2022 года и четырьмя новыми регионами.
По данным статистики, жители новых регионов чаще выбирают для переезда Краснодарский край, с января по ноябрь 2023 года туда прибыло 14 тысяч человек. Еще 13,9 тысячи перебрались в Московскую область. Наибольшую долю в общем числе прибывших мигрантов из новых российских регионов составили Крым (14%, или 5,9 тысячи человек) и в Ростовская область (12%, или 12,3 тысячи человек).
Ранее демограф Юрий Крупнов в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что население России постепенно вымирает, и к концу века при нынешней рождаемости в стране будут проживать около 73 миллионов граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru