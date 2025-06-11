Россотрудничество: Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет

Реальной угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.

Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер потребовал выслать из ФРГ российских дипломатов, закрыть Русский дом в Берлине, запретить выдавать визы туристам из РФ, а также закрыть некоторые источники информации и заблокировать якобы распространяющие дезинформацию страницы в социальных сетях.

Как отметил Шевцов, комментируя ситуацию, в бундестаге всегда будет много «неуравновешенных» людей.

«Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим», - подчеркнул замглавы Россотрудничества.

Ранее Русские дома приостановили свою работу в Румынии и Словении, напоминает Ura.ru.



