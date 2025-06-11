Россотрудничество: Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет
Реальной угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет. Об этом заявил замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с РИА Новости.
Ранее депутат бундестага Родерих Кизеветтер потребовал выслать из ФРГ российских дипломатов, закрыть Русский дом в Берлине, запретить выдавать визы туристам из РФ, а также закрыть некоторые источники информации и заблокировать якобы распространяющие дезинформацию страницы в социальных сетях.
Как отметил Шевцов, комментируя ситуацию, в бундестаге всегда будет много «неуравновешенных» людей.
«Ничего нового для нас нет, мы это все понимаем. Угроз никаких не видим», - подчеркнул замглавы Россотрудничества.
Ранее Русские дома приостановили свою работу в Румынии и Словении, напоминает Ura.ru.
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