Россияне назвали медведя самым удачным символом России

28 ноября 201913:42

Большая часть опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян — 65% — считает медведя наиболее подходящим символом России. Результаты опроса размещены на сайте организации.

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Респонденты характеризовали медведя как «большого, сильного, могучего, как наша страна», как зверя, характерного для России и давно ассоциирующегося со страной.

Наряду с этим 18% не считает косолапого удачным символом России. Сторонники такой точки зрения называют медведя агрессивным и грубым хищником, а также отмечают, что он вызывает не самые приятные ассоциации с Россией у иностранцев.

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ФОТО: pixabay.com
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