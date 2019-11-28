Россияне назвали медведя самым удачным символом России

Респонденты характеризовали медведя как «большого, сильного, могучего, как наша страна», как зверя, характерного для России и давно ассоциирующегося со страной.

Наряду с этим 18% не считает косолапого удачным символом России. Сторонники такой точки зрения называют медведя агрессивным и грубым хищником, а также отмечают, что он вызывает не самые приятные ассоциации с Россией у иностранцев.

