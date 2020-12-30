Россиянам разрешили отзывать согласие на обработку персональных данных в госсистемах

Россияне смогут отзывать согласие на использование персональных данных в государственных информационных системах с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующее постановление российского правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с помощью ЕСИА граждане и юридические лица смогут получать информацию из госсистем, относящуюся к ним и используемую при оказании услуг россиянам. Также гражданам и организациям по запросу будут доступны данные об обмене информацией о них между информсистемами.

Кроме того, государственные органы и организации смогут с согласия россиян и юрлиц получать сведения о них из ЕСИА. Также в случае неточностей посредством единой системы можно будет корректировать информацию о гражданах или организациях.

Согласно постановлению правительства, физ- и юрлица смогут передавать другим лицам права подачи заявлений через портал госуслуг от их имени. Кроме того, эта возможность касается получения результатов оказания услуг, а также уведомлений, судебных извещений и актов, других сообщений.

