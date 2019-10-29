России предрекли «облачную» революцию

Публичные облачные сервисы в ближайшие пять лет станут одним из крупнейших технологических рынков в мире. Общий рост Public cloud к 2023 году составит 22.3%, объем услуг достигнет 500 миллиардов долларов. Такие перспективы были озвучены на площадке форума «Открытые инновации» в Сколкове на сессии «Облачное будущее бизнеса и экосистем».

Как отметили эксперты, облачные технологии имеют огромные перспективы в нашей стране в контексте предстоящей цифровой трансформации бизнеса и экономики. На сегодня только 4% всей IT-инфраструктуры в России приходится на «облака», однако опросы показывают, что в той или иной мере использовать их планируют до 90% бизнес-структур. Облачные сервисы позволяют компаниям забыть об IТ-оборудовании и его обслуживании, в разы сократить время вывода новых товаров и услуг.

Как отметил в интервью Forbes генеральный директор дочерней компании Сбербанка SberCloud Александр Сорокоумов, главная ценность заключается в масштабируемости, гибкости и динамичности, которую облако дает бизнесу. В случае классической IT-инфраструктуры минимальный срок запуска продукта составляет 3 месяца, а для пользователей облачных технологий он сокращается до 3 минут. Это позволяет компаниям сосредоточится на разработке продукта, не отвлекаясь на обслуживание системы.

При этом облачные провайдеры способны обеспечить безопасность данных гораздо лучше самих компаний. Главный архитектор в сфере финансовых услуг Intel Бруно Домингес в качестве наглядного примера провёл аналогию с деньгами, которые надежнее хранить в банке, а не дома или в кошельке.

Кроме того, облачные сервисы способствуют появлению новых профессий и рабочих мест в этой сфере. Государство также задумывается о снижении затрат на содержание своих информационных систем. Всё это позволят прогнозировать значительный спрос на подобные цифровые решения в России в ближайшее время, отметил помощник первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Роман Урнышев.

