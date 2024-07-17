Рособрнадзор: 73% школьников, пересдававших ЕГЭ, повысили свой балл

В России 73% школьников, пересдававших ЕГЭ, повысили свой балл, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дни пересдачи в этом году проходили 4-5 июля, выпускники могли выбрать один предмет, по которому они хотят улучшить свои результаты. Всего воспользовались правом пересдачи ЕГЭ более 105 тысяч российских школьников, возможность пересдачи сохранится и в следующем году.

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Школьники, претендующие на «золото» и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Даже если школьник не наберет достаточное количество баллов, медали он не будет лишен. Для ее получения необходимо сдать ЕГЭ на 70 и выше баллов, для серебряной — на 60 и выше. При этом если первый результат ЕГЭ не дает право школьнику получить медаль, пересдача на это может повлиять, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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