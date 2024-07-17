Рособрнадзор: 73% школьников, пересдававших ЕГЭ, повысили свой балл

Школьники, претендующие на «золото» и аттестат с отличием, получат их, даже если воспользуются правом пересдачи одного из ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Даже если школьник не наберет достаточное количество баллов, медали он не будет лишен. Для ее получения необходимо сдать ЕГЭ на 70 и выше баллов, для серебряной — на 60 и выше. При этом если первый результат ЕГЭ не дает право школьнику получить медаль, пересдача на это может повлиять, передает «Радиоточка НСН».

