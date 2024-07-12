Роскомнадзор ограничил доступ к самому популярному сайту с фанфиками
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с архивом фанфикшена, оригинальной прозы и поэзии «Книга фанфиков» («Фикбук»), следует из данных реестра доменных имен, указателей страниц сайтов, сетевых адресов с информацией, распространение которой запрещено в РФ.
«Доступ ограничивается к сайту», — указано в едином реестре.
Отмечается, что решение было принято Роскомнадзором 9 июля.
Ранее ведомство направило владельцам сайта требование удалить запрещенную информацию с пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и пригрозило блокировкой.
Платформа «Фикбук» была создана в 2009 году, по состоянию на 2023-й ресурс являлся самой крупной русскоязычной площадкой для онлайн-публикации фанфиков, оригинальных историй, публицистики.
В июне Роскомнадзор заблокировал российским пользователям доступ к книжному сайту BAbook, напоминает 360.ru.
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