Рэперу Obe1Kanobe дали восемь лет колонии за попытку сбыта наркотиков

Рэпера Obe1Kanobe (Никиту Вартикова) приговорили к восьми годам заключения по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Видновский городской суд Московской области.

Обвинение просило для музыканта 11 лет тюрьмы. Рэпер признал вину только в культивации и хранении наркотиков, пишет RT. В своем последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном.

«Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - отметили в суде.

В марте рэпера задержали и заключили под стражу из-за оборудования самодельного парника для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в Подмосковье. Правоохранители изъяли у Вартикова в том числе специальное оборудование и семь горшков с похожими на коноплю растениями.

