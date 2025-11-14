Рэперу Obe1Kanobe дали восемь лет колонии за попытку сбыта наркотиков
Рэпера Obe1Kanobe (Никиту Вартикова) приговорили к восьми годам заключения по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Видновский городской суд Московской области.
Обвинение просило для музыканта 11 лет тюрьмы. Рэпер признал вину только в культивации и хранении наркотиков, пишет RT. В своем последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном.
«Вартикову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - отметили в суде.
В марте рэпера задержали и заключили под стражу из-за оборудования самодельного парника для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире в Подмосковье. Правоохранители изъяли у Вартикова в том числе специальное оборудование и семь горшков с похожими на коноплю растениями.
