Рэперов пожурили за симпатии фигурантам «московского дела»

Российский журналист и радиоведущий, блогер, писатель, публицист, общественный деятель Армен Гаспарян на своей странице в Facebook осудил рэперов, которые вступились за фигурантов так называемого «московского дела».

«Рэперы разбушевались и требуют прекращения «московского дела». Уж не знаю, почему они так активно взялись за него, но интуиция мне подсказывает, что не случайно первым в списке подписавшихся стоит британский подданный Оксимирон.

Похоже Мирон попал в затруднительное положение, когда от него требуется выступать в поддержку преступников, как блогер Синица. И пусть эта тема уже всем надоела и потеряла былую остроту, но для Мирона на кону, как мы знаем по примеру Романа Абрамовича, может стоять его проживание в Англии. Рисковать таким опасно, а то ведь придется вернуться в Россию, где далекие от политики люди думают, что могут влиять на правосудие», - пишет Гаспарян.

Он также отметил, что рэперы вступаются за лиц, чья вина доказана судом.

«И я бы рад напомнить, что те, кто был невиновен, давно на свободе, а оставшиеся за решеткой сидят за дело. Но в конце концов, сколько же можно напоминать, что, например, Синица собирался пойти и резать детей. Об этом хоть Оксимирон знает?», - резюмировал он.

Напомним, что блогер Владислав Синица был признан виновным в возбуждении ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов. Так, во время летних несогласованных акций протеста в Москве он в своем Твиттере призывал к расправе над членами семей силовиков, в том числе над детьми.

