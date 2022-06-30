Реконструкция стадиона «Фрезер» началась в московском парке «Кусково»

В «Кускове» приступили к восстановлению стадиона «Фрезер». Работы проводят в рамках мероприятий по реабилитации парка. Современные спортивные объекты появятся на месте ранее существовавших площадок и пустых открытых пространств, все деревья сохранят.

Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что сейчас стадион находится в запущенном состоянии, и вся инфраструктура остро нуждается в ремонте.

«В ходе работ на территории «Фрезера» восстановят большое футбольное поле с подогревом площадью почти 7000 кв. м. Покрытие поля будет выполнено из искусственной травы. Этот тип покрытия входит в перечень рекомендованных Российским Футбольным Союзом для оснащения футбольных полей и соответствует требованиям FIFA. Главным преимуществом такого покрытия является возможность проведения спортивных мероприятий в любое время года, а еще одним плюсом этой площадки будет система подогрева. Также рядом с полем установят трибуны на 300 зрительских мест и спортивное табло, чтобы следить за ходом матча», — сообщил Сергей Мельников.

На данный момент в парке демонтировали старые сохранившиеся спортивные элементы. Выполняется устройство основания большого футбольного поля и других площадок, параллельно монтируют системы освещения, электроснабжения, водоотведения, дренажа и обогрева поля.

Рядом с основным оборудуют малое поле для игры в футбол, зимой на нем будут заливать каток. На месте пустующей асфальтовой площадки появятся многофункциональное игровое поле для баскетбола или волейбола и площадка для стритбола. Будут приведены в порядок два теннисных корта, а рядом появится тренировочная площадка со стенкой для одиночной игры.

На территории стадиона установят спортивный павильон с помещениями для тренеров, буфетом, санузлом, раздевалками, душевыми и велопрокатом. Вдоль «Фрезера» проложат беговую и велодорожку, которые соединят кластер с территорией парка «Кусково».

Стадион «Фрезер» основали как тренировочную базу одноименного футбольного клуба Московского завода режущих инструментов им. Калинина. В 50-х годах здесь делал свои первые шаги в большом футболе знаменитый советский футболист и олимпийский чемпион Эдуард Стрельцов. На этом же поле в 1970 году закончил свою карьеру другой известный футболист — Хуан Усаторре-Кановас. В 70-х, вместе с будущим арбитром ФИФА Валерием Бутенко, за клуб «Фрезер» на одноименной площадке играл судья международной категории Сергей Анохин.

