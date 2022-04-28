Реконструкция путей началась в электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро

В электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии столичного метро началась реконструкция путей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей - компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников - это более 30 тыс. рабочих мест», - заявил Максим Ликсутов.

По его словам, теперь самые новые поезда «Москва-2020» будут ездить по самой новой инфраструктуре.

Отмечается, что реконструкцию планируют завершить в октябре 2024 года. Чтобы некоторые составы не оставались без работы на время ее проведения, четыре семивагонных поезда «Москва-2020» будут временно перевозить пассажиров Большой кольцевой линии метро.

«В этом году мы планируем закупить суммарно 30 тыс. тонн ходового рельса и 300 тонн контактного рельса, а также 30 стрелочных переводов. Эта продукция производится на Челябинском металлургическом комбинате, Нижнетагильском металлургическом комбинате, на стрелочных заводах в Керчи, Новосибирске и Муроме. Все наши контракты выполняются, благодаря нашим заказам сохраняются рабочие места», - подчеркнул Максим Ликсутов.

