Рефарминг поднял скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья

Российский телеком-оператор МегаФон модернизировал более 570 базовых станций в Московской области. Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты провели оптимизацию сети 2G и дополнили её новым диапазоном LTE-1800. По оценкам экспертов, эти работы позволили поднять объём пакетного интернет-трафика на 20%, а скорость загрузки данных у каждого абонента увеличить на 18%.

Как рассказал директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов, с появлением нового диапазона LTE-1800 жители Подмосковья смогут пересылать объёмные файлы, стримить и смотреть фильмы в высоком разрешении.

«Мы проводим рефарминг (перевод частот из 2G в LTE – прим НСН), ориентируясь на прогноз потребления абонентского трафика, рассчитанный при помощи инструментов big data. Завершённая модернизация охватила большое число населённых пунктов, расположенных в области от МКАД до Центральной кольцевой автодороги. Здесь проживают сотни тысяч человек и с учетом постоянно растущей нагрузки на сеть необходимо пропорциональное увеличение ёмкости», — пояснил Прахов.

Несколько месяцев назад МегаФон модернизировал сеть на самой Центральной кольцевой автодороге. Теперь на протяжении всех 336,5 км трассы установленное современное оборудование позволяет абонентам выходить в сеть на максимальной скорости до 150 Мбит⁄с.

