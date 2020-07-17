Рабочие в «Лахта Центре» закончили забастовку

Рабочие, которые обустраивают небоскрёб «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, закончили бастовать в районе здания и приступили к обсуждению условий с представителями подрядной организации. Забастовщики настаивали на дополнительных выплатах за проделанную работу. Об этом рассказали ТАСС в строительной компании «Ренессанс Констракшн».

Среди устроивших акцию в основном были трудовые мигранты из Узбекистана. К рабочим, помимо представителей затройщика, приехал консул Узбекистана в северной российской столице.

«Лахта Центр» считается самым высоким зданием в Европе (462 метра). Там будет размещаться штаб-квартира «Газпрома». Согласно планировки, помещения офисов будут в основном сгруппированы в башне на 86 этажах.

