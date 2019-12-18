Пятилетняя россиянка попала в список Forbes

По данным Forbes, девочка зарабатывает в год около $18 млн (около 1,128 млрд рублей). Ее канал LikeNastya насчитывает 107 млн подписчиков. В ее видео можно встретить рекламу крупных компаний, производящих продукты питания и игрушки.

Как пишет издание, блог ребенка начали родители. Девочка родилась с церебральным параличом и врачи предполагали, что она никогда не заговорит. Родители решили записывать ее достижения на камеру, сегодня ролики о повседневной жизни ребенка переводят на семь языков.



