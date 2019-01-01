Путин заявил, что рост тарифов за вывоз мусора неизбежен

Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» заявил, что рост тарифов за вывоз мусора неизбежен.

«Раньше никто не считал, сколько стоит вывоз мусора. Но сейчас никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны. Вывозить отходы надо дальше, а это требует дополнительных средств. Надо же использовать транспорт, горючку тратить, платить водителям», - сказал Путин.

Так президент ответил на вопрос Романа Дмитриева из Омска, который пожаловался на рост тарифов и положительные изменения в ходе «мусорной реформы».

