Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в столице.

К мемориалу военнослужащие Президентского полка возложили венок с надписью «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации». Глава государства, расправив ленты, склонил голову у Вечного огня мемориала и знак памяти о погибших защитниках Отечества.

В торжественной церемонии в Александровском саду принимали участие представители правительства России, дуепутаты ГосДумы, сенаторы, представители ветеранских организаций.

Напомним, праздник 23 февраля учрежден в честь создания Красной Армии в 1922 году. Доо 1993-го он назывался Днем Советской Армии и Военно-морского флота, сообшает РИА Новости.

