Путин прибыл на съезд профсоюзов в Москве
4 апреля 202413:54
Президент России Владимир Путин лично решил посетить XII съезд Федерации независимых профсоюзов России. Глава государства появился в столичном Доме Союзов, где проходит мероприятие.
Российский лидер намерен выступит на съезде, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это буде «достаточно большая» речь.
Доклад также прочёт председатель ФНПР Михаил Шмаков. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», этот 784-летний деятель бессменно занимает свой пост с 1993 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru