Путин посмертно наградил школьника за спасение тонувших детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении подростка из Омска, который погиб, спасая тонувших детей. Соответствующий документ обнародован на портале правовой информации.

Отмечается,что 14-летний Артур Рахимов награждается «за смелость и решительность», которые были проявлены им при спасении людей в экстремальных условиях.

В апреле 2019 года юнармеец Артур Рахимов бросился спасать двух 8-летних мальчиков, которые провалились в полынью. Он успел спасти одного ребенка, однако погиб вместе со вторым, передает Ura.ru.

Ранее Артур был награжден ведомственной медалью Следственного комитета России за «Доблесть и отвагу».

