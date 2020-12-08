Путин подписал закон о реформе ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, полномочия страховщиков по организации медпомощи в федеральных медучреждениях передаются Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС). Нормативы объёмов предоставления медицинской помощи и финансовых затрат на них будут установлены российским правительством в рамках базовой программы ОМС.

Кроме того, документ предполагает распределение объёмов предоставления медпомощи между федеральными медучреждениями с учётом их мощностей и объёмов медпомощи, оказываемой за счет других источников финансирования. Решение о распределении будет принимать федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном правительством.

Также закон предусматривает ведение единого реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, а также медучреждений, реализующих территориальные программы ОМС.

Согласно закону, подведомственные Минздраву медорганизации смогут оказывать первичную медико-санитарную и скорую помощь, а также специализированную и высокотехнологичную медпомощь в соответствии с территориальной программой обязательного медстрахования.

