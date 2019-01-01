Путин оценил стратегические ядерные силы
Уровень обеспечения современных вооружений в стратегических ядерных силах достиг 82%, заявил в Казани президент России Владимир Путин. В ВКС этот показатель составил 74%, в ВДВ и ВМФ превышает 60%, а в сухопутных войсках вплотную подошел к 50%, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Владимир Путин открыл очередную серию совещаний по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
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