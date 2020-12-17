Путин оценил результаты мусорной реформы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мусорная реформа в стране двигается.

Так он ответил на вопрос журналиста из Магнитогорска о том, почему реформа тормозит во многих субъектах.

По словам Путина, сейчас стоит задача создать замкнутый цикл производства, когда отходы поступают не на полигоны, а идут на производство, переработку.

Президент также отметил, что нагрузка по утилизации мусора должна переноситься с граждан на производителей упаковки.

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ФОТО: С. Сулима
ТЕГИ:МусорПресс-конференция Путина
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