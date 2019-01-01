Путин обсудил с патриархом ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсудил ситуацию с возведением храма в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает RT.

По его словам, президент и патриарх «весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным вопросам повестки дня», . При этом, как отмечает Ura.ru, Песков не стал раскрывать детали разговора о храме.