Общество

Путин обсудил с патриархом ситуацию с храмом в Екатеринбурге

27 мая12:59

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсудил ситуацию с возведением храма в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает RT.

По его словам, президент и патриарх «весьма откровенно обмениваются мнениями в ходе своих встреч по самым актуальным вопросам повестки дня», . При этом, как отмечает Ura.ru, Песков не стал раскрывать детали разговора о храме.

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Несанкционированные акции против возведения храма Святой великомученицы Екатерины начались в Екатеринбурге 13 мая.

Опрос ВЦИОМ, проведенный по инициативе президента РФ, показал, что большинство жителей города не одобрили строительство собора в сквере у драмтеатра.

Сейчас городские власти изучают вопрос о новом месте под храм.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургПатриархПутин