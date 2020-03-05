Путин нашел российского «Илона Маска» в лице Касперского
Президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС заявил, что российской альтернативой американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску является программист и директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.
«Я думаю, что в своей области ничем не хуже, он один из лидеров, безусловно», - сказал глава государства, говоря о Касперском.
При этом президент отметил, что если бы Касперского «не прижимали» и не сдерживали искусственно конкуренцию – «то было бы еще лучше», отмечает RT.
Отметим, что в конце декабря 2017 года власти США запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в своих госструктурах.
Незадолго до этого американская пресса обвинила компанию Касперского в шпионаже за США с использованием антивирусного программного обеспечения, сообщала «Свободная пресса».
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