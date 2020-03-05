Путин нашел российского «Илона Маска» в лице Касперского

Президент России Владимир Путин в ходе интервью ТАСС заявил, что российской альтернативой американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску является программист и директор компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

«Я думаю, что в своей области ничем не хуже, он один из лидеров, безусловно», - сказал глава государства, говоря о Касперском.

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При этом президент отметил, что если бы Касперского «не прижимали» и не сдерживали искусственно конкуренцию – «то было бы еще лучше», отмечает RT.

Отметим, что в конце декабря 2017 года власти США запретили использовать продукцию «Лаборатории Касперского» в своих госструктурах.

Незадолго до этого американская пресса обвинила компанию Касперского в шпионаже за США с использованием антивирусного программного обеспечения, сообщала «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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