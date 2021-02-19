Психолог рассказал, как правильно сделать подарок мужчине на 23 февраля

Как правильно сделать подарок мужчине на 23 февраля рассказал мужской психолог, гештальт-терапевт Дмитрий Трефилов.

Он отметил, что не стоит воспринимать мужчину стереотипно как маскулинного и брутального человека, а лучше учесть персональный характер человека и подобрать подарок с учетом этого.

В конце концов, стандартный набор подарков из пены для бритья и носков может и обидеть, отметил он.

Эксперт добавил, что в подарке главное внимание и способ преподнесения, именно этого формирует настроение от знака внимания, передает «Радио1».

